Kairo (dpa) - Trotz der Unruhen in Ägypten halten sich in dem Land derzeit noch rund 15 000 deutsche Touristen auf. Das sagte Botschafter Michael Bock der dpa in Kairo. Zu den Vorwürfen, dass die Botschaft zu Beginn der Unruhen nicht genug geholfen habe, sagte er, dass niemand mit der Eskalation der Lage rechnen konnte. Auch wenn die Botschaft unmittelbar reagiert und sofort alle Kräfte zusammengerufen habe, sei es klar, «dass man trotzdem nicht sofort alle legitimen Wünsche bedienen und Besorgnisse ausräumen kann», so Bock.

