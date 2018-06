Industrieaufträge gehen stark zurück

Berlin (dpa) - Die deutsche Industrie hat im Dezember deutlich weniger Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Vormonat seien die Auftragseingänge preis- und saisonbereinigt um 3,4 Prozent gefallen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin laut vorläufigen Berechnungen mit. Von der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX befragte Experten hatten im Durchschnitt nur mit einem Rückgang um 1,1 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Industrie noch ein Auftragsplus von 5,2 Prozent verzeichnet. Im Jahresvergleich ergibt sich für Dezember ein bereinigtes Auftragsplus von 19,7 Prozent. Der Auftragseingang sei zuletzt von einer nachlassenden Investitionsgüternachfrage beeinflusst worden, kommentierte das Ministerium die Daten.

Trevira GmbH bekommt neuen Eigentümer

Bobingen (dpa) - Gut ein Jahr nach der Rettung aus der Insolvenz bekommt der Textilfaserhersteller Trevira einen neuen Eigentümer. Wie das Unternehmen am Montag in Bobingen mitteilte, übernimmt ein Konsortium aus dem thailändischen Polyesterhersteller Indorama Ventures PCL und der italienischen Sinterama den im Januar 2010 nach der Insolvenz neugegründeten Polyesterfaserspezialisten. Die Firma war seit Mitte vergangenen Jahres auf der Suche nach Investoren.

Hamburger Hafen rappelt sich wieder auf

Hamburg (dpa) - Der Hamburger Hafen kommt nach dem schweren Rückschlag des Krisenjahres 2009 wieder auf die Beine. Im vergangenen Jahr erhöhte sich der gesamte Güterumschlag des größten deutschen Hafens um fast zehn Prozent auf 121 Millionen Tonnen, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Montag in der Hansestadt mit. Der Containerumschlag stieg um etwas weniger als 13 Prozent auf 7,9 Millionen Standardcontainer (TEU). Damit hat der Hafen gegenüber den Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen nochmals leicht an Boden verloren, doch sei die Entwicklung vor allem im zweiten Halbjahr sehr ermutigend gewesen. Gemessen an den Umschlagszahlen hat die Wirtschaftskrise den Hafen um etwa fünf Jahre zurückgeworfen. «Wir erwarten, dass wir 2012 wieder an das Rekordjahr 2008 anschließen können», sagte Marketing-Vorstand Claudia Roller.

Neue Automodelle ab sofort mit Tagfahrlicht