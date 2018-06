Merkel macht Hartz-IV-Streit zur Chefsache

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel macht die festgefahrenen Hartz-IV-Verhandlungen zur Chefsache. Sie will sich vor der offiziellen Gesprächsrunde morgen Abend mit den Partei- und Fraktionschefs der Koalition treffen. Gleichwohl gelten die Aussichten für eine Einigung noch in dieser Woche als gering. In der fast zehnstündigen Nachtsitzung hatten Koalition und Opposition wieder keinen Kompromiss gefunden. Hauptstreitpunkt ist weiter die Höhe des künftigen Hartz-IV-Regelsatzes.

Berlin hält sich mit Rücktrittsforderung an Mubarak zurück

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung unterstützt die Demokratiebewegung in Ägypten. Mit Forderungen nach einem Rücktritt von Präsident Husni Mubarak hält sie sich aber weiterhin zurück. Wer in Ägypten regiere, entscheide ausschließlich das ägyptische Volk, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Immer noch wird darüber spekuliert, dass der Staatschef bei einem vorzeitigen Abgang Zuflucht in Deutschland finden könnte. Die Bundesregierung ging darauf aber nicht ein.

Guttenberg startet neue Reformrunde

Berlin (dpa) - Nach dem Aussetzen der Wehrpflicht läutet Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die nächste Reformrunde ein. Sein Verteidigungsministerium soll kleiner und effizienter werden. Die heikle Frage des Bonn-Berlin-Umzugs bleibt aber noch ungeklärt. Den Entwurf präsentierte zu Guttenberg heute den mehr als 3000 Mitarbeitern des Ministeriums. Wie viele Stellen im Ministerium genau wegfallen bleibt offen. Einen Komplettumzug strebt zu Guttenberg allerdings nicht an.

