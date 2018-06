Berlin (dpa) - Die Bundeswehrreform geht heute in die nächste Runde: Es geht um die Verkleinerung des Verteidigungsministeriums und eine Straffung der Führungsstruktur. Staatssekretär Walther Otremba wird die Pläne den Mitarbeitergremien in Bonn vorstellen. Dieser Standort des Ministeriums soll weitgehend geschlossen werden. Im Moment arbeiten dort noch rund 80 Prozent der Mitarbeiter. In einem ersten Schritt der Reform hatte Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Wehrpflicht abgeschafft.

