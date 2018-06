Sao Paulo (dpa) - Der frühere Weltfußballer Ronaldinho hat sein erstes Pflichtspieltor für seinen neuen Club Flamengo Rio de Janeiro erzielt. Der ehemalige Star des FC Barcelona und des AC Mailand brachte Flamengo beim 3:2-Sieg gegen Boavista per Elfmeter in Führung. Es war Ronaldinhos zweite Partie in der Regionalmeisterschaft von Rio de Janeiro seit er Anfang Januar in seine Heimat Brasilien zurückgekehrt war.

