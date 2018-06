New York (dpa) - Das einstige Internet-Vorzeigeunternehmen AOL kauft die erfolgreiche Internet-Zeitung «Huffington Post». Wie die «New York Times» berichtet, zahlt AOL dafür 315 Millionen Dollar. Die 2005 mit nur einer Million Dollar Startkapital gegründete Huffington Post gehört in den USA mittlerweile zu den am meisten besuchten Websites. Die linksgerichtete Gründerin Arianna Huffington wird durch den Deal Chefin des AOL-Nachrichtenbereichs.

