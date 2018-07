Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio ist mit einem Plus in die neue Woche gestartet. Positiv wirkten sich die überraschend günstige Entwicklung am US-Arbeitsmarkt und der schwächere Yen aus. Der Nikkei-Index legte um 48,52 Punkte auf 10 592,04 Punkte zu. Der Euro notierte zum Yen fester mit 111,88-91 Yen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.