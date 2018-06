St. Goarshausen (dpa) - Ätzende Schwefelsäure fließt aus dem havarierten Tankschiff an der Loreley in den Rhein. Die Behörden begannen dreieinhalb Wochen nach der Havarie des Tankers damit, die Chemikalie in den Fluss zu pumpen. Sie wollen so ein Auseinanderbrechen des Tankers und damit eine unkontrollierte Reaktion der Säure mit dem Rheinwasser verhindern. Die Verantwortlichen erwarten «nur geringe Beeinträchtigungen des Rheins». Das Ökosystem des Flusses sowie die Trinkwassergewinnung seien nicht gefährdet, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.