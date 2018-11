Warschau (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel trifft sich am Mittag mit den Staatschefs von Polen und Frankreich, Bronislaw Komorowski und Nicolas Sarkozy. Beim Gipfeltreffen des Weimarer Dreiecks in Warschau dürften europapolitische Themen im Vordergrund stehen. Bevor Polen am 1. Juli die EU-Präsidentschaft übernimmt, will sich Warschau eng mit Berlin und Paris abstimmen. Komorowski will unter anderem die weitere Sicherheits- und Verteidigungspolitik ansprechen.

