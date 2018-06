Málaga (dpa) - Der Blues- und Rock-Gitarrist Gary Moore ist wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Dies sei das vorläufige Ergebnis der Autopsie der Leiche, verlautete aus Justizkreisen in der südspanischen Hafenstadt Málaga. Der Musiker war gestern im Alter 58 Jahren in einem Luxushotel in seinem Urlaubsort Estepona an der Costa del Sol gestorben. Gary Moore hatte als einer besten Rock-Gitarristen der Gegenwart gegolten.

