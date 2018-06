St. Goarshausen (dpa) - Aus dem gekenterten Tankschiff an der Lorely fließt jetzt ätzende Säure kontrolliert in den Rhein. Die Aktion soll verhindern, dass der Tanker zerbricht. Bei einem Auseinanderbrechen der «Waldhof» hätte eine unkontrollierte Reaktion der Säure mit dem Rheinwasser gedroht, teilte die Pressestelle «Havarie Loreley» mit. Der Schiffsverkehr wird an der Unglücksstelle vorbeigeleitet. Der Stau von zeitweise mehreren hundert Schiffen hat sich so gut wie aufgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.