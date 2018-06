Berlin (dpa) - Dem ägyptischen Ministerpräsidenten Husni Mubarak wird mit Anzeige gedroht, falls er nach Deutschland kommen sollte. Der Generalsekretär des Europäischen Zentrums für Menschenrechte, Wolfgang Kaleck, sagte der «Frankfurter Rundschau» zur Begründung, es sei davon auszugehen, dass unter Mubaraks rechtlicher Verantwortung in Ägypten massiv gefoltert worden sei. Seit Inkrafttreten des deutschen Völkerstrafgesetzbuches seien die Behörden in der Pflicht, wenn Verdächtige sich in Deutschland aufhielten.

