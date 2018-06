New York (dpa) - Es war ein Familienfest der Stars: Die Premiere eines Konzertfilms mit dem 16-jährigen Pop-Prinzen Justin Bieber wurde zu einem Schaulaufen der Generationen auf dem roten Teppich in Los Angeles.

Will Smith («I Am Legend») spaßte mit seiner Frau Jada und den Kindern Willow und Jaden vor den Fotografen. Serien-Star Heather Locklear («Melrose Place») brachte Tochter Ava mit, der Rapper Usher zeigte seine kleinen Söhne Naviyd und Usher V - allesamt top gestylt. Solo waren unter anderem die Sängerinnen Miley Cyrus, Leona Lewis, Toni Braxton dabei - und Trendsetter Justin Bieber in einem Smoking aus Samt in seiner Lieblingsfarbe Dunkellila, schwarzem Hemd und schwarzer Fliege.

Der 3D-Film «Never Say Never» (Sag niemals nie) mit dem aus Kanada stammenden Teenieschwarm startet im März weltweit. Der Film ist laut «Hollywood Reporter» kein einfacher Konzertmitschnitt wie bei der ebenfalls von Disney aufgebauten Miley Cyrus (Hannah Montana) vor drei Jahren oder bei den Jonas Brothers ein Jahr später. Stattdessen enthalte der Streifen auch biografisches Material und Hintergründe, etwa wie Bieber von einer Internetbekanntheit zum weltweit gefeierten Teeniestar werden konnte.

Die Fans hatten laut «Hollywood Reporter» 30 Dollar (rund 22 Euro) für die Kinokarte bezahlt - etwa das Doppelte des üblichen Preises. Dafür gab es jedoch auch die 3D-Brille in Lila. Der Hannah-Montana-Film hatte am ersten Wochenende 31,1 Millionen Dollar eingespielt, der der Jonas-Brothers nur etwas mehr als zwölf Millionen.