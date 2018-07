Berlin (dpa) - Bob Geldof (59) liebt eines besonders am Rockstar-Dasein: Sex. «Das Tolle an einer Rock'n'Roll-Band ist, dass die Frauen Schlange stehen», sagte der irische Musiker («I Don't Like Mondays») in einem Interview der «Bild»-Zeitung.

«Man tourt durch den Mittleren Westen der USA, wo nichts los ist - und man weiß: Heute werde ich flachgelegt.» Diesen Effekt habe er schon zu Beginn seiner Karriere gespürt, bei einem Auftritt in einem Klassenzimmer zu Halloween 1975: «Dann, in der Pause, kam ein Mädchen zu mir und fragte: "Schläfst du mit mir?"» Dies sei sein «Moment der Erleuchtung» gewesen.

In rund zwei Wochen bringt Geldof, der in den vergangenen Jahren vor allem durch sein Afrika-Engagement Aufmerksamkeit erregte, ein neues Album heraus. Titel: «How To Compose Popular Songs That Sell».