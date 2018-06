Vermittlungsausschuss billigt Hartz-Paket - Hoffen auf Bundesrat

Berlin (dpa) - Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat die Vorschläge von Union und FDP zur Hartz-IV- Neuregelung gebilligt. Nun soll das Paket mit der Erhöhung des Hartz- IV-Regelsatzes um 5 Euro und dem Bildungspaket für bedürftige Kinder durch den Bundesrat. Schwarz-Gelb hat in der Länderkammer keine Mehrheit. Die SPD-geführten Länder wollen aber nicht zustimmen. Auch die als mögliche Wackelkandidaten geltenden Länder Saarland und Sachsen-Anhalt winken ab. Sozial- und Wohlfahrtsverbände haben betroffene Hartz-IV-Empfänger unterdessen zu Klagen aufgerufen.

Justiz beantragt Prozess gegen Berlusconi

Mailand (dpa) - Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi soll wegen einer Sexaffäre vor Gericht. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat ein Schnellverfahren beantragt. Berlusconi wird Amtsmissbrauch und Begünstigung von Prostitution mit Minderjährigen vorgeworfen. Berlusconi soll eine damals 17-jährige im Mai vergangenen Jahres vor dem Gefängnis bewahrt haben. Er hatte zugegeben, deshalb mit der Polizei telefoniert zu haben. Eine Richterin muss jetzt entscheiden, ob es zum Prozess kommt.

Mubarak will nicht nach Deutschland - Posse um angebliche Einladung

Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak will nicht nach Deutschland. Das stellte sein Vize Omar Suleiman klar - er sprach dabei von einem Angebot von Bundeskanzlerin Angela Merkel, was Regierungssprecher Steffen Seibert aber umgehend zurückwies. Auch am Tag 16 der Proteste forderten wieder Tausende Menschen in Kairo den sofortigen Rücktritt Mubaraks. Hunderte Demonstranten zogen vor das Parlamentsgebäude. Bei Auseinandersetzungen zwischen Regime-Gegnern und -Anhängern sind im Süden des Landes drei Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden, berichtet der TV-Sender Al-Arabija.

Drogenbeauftragte will Spielautomaten-Aus in Kneipen