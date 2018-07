Düsseldorf (dpa) - Bei mehreren großen Bauprojekten des Landes Nordrhein-Westfalen soll Schmiergeld geflossen sein. Ein Schaden in Millionenhöhe sei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal der Nachrichtenagentur dpa. Bei einer Razzia in fünf Bundesländern hat die Polizei heute 56 Büros und Privatwohnungen durchsucht. Im Zentrum des Korruptionsskandals steht der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) in Düsseldorf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.