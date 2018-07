Frankfurt (dpa) - Die Deutsche Börse und die NYSE Euronext haben «fortgeschrittene Fusionsverhandlungen» bestätigt. Es gebe aber noch keine Übereinkunft, teilte die New Yorker Börse auf ihrer Website mit. Ein Zusammenschluss ist demnach noch nicht sicher. Sollten sich die beiden Seiten auf eine Fusion einigen, würden die Anteilseigner der Deutschen Börse 59 bis 60 Prozent am neuen Unternehmen halten. Die Zentralen sollen in Frankfurt und New York sein. Damit wären dann die Weichen für einen transatlantischen Börsengiganten gestellt.

