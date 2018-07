Dortmund (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen Prestigesieg zum Auftakt des Länderspieljahres 2011 knapp verpasst. Gegen Italien kam die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am Abend in Dortmund nur zu einem 1:1. Miroslav Klose erzielte gegen den vierfachen Weltmeister die Führung. Giuseppe Rossi gelang aber kurz vor dem Abpfiff noch der Ausgleich. Als Mittelpunkt der Partie erwies sich Mesut Özil, der mit seiner Leistung unterstrich, dass er bei Real Madrid in seiner Rolle als Spielmacher weiter gereift ist.

