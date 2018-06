Los Angeles (dpa) - Die wegen Diebstahls angeklagte Schauspielerin Lindsay Lohan hat auf «nicht schuldig» plädiert. In einem Gericht in Los Angeles wies die 24-Jährige damit die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück, in einem Schmuckladen eine Goldkette gestohlen zu haben. Nach Zahlung einer Kaution von 20 000 Dollar solle Lohan auf freiem Fuß bleiben, berichtete der Internetdienst «tmz.com». Im Falles eines Prozesses mit einem Schuldspruch drohen der Schauspielerin bis zu drei Jahre Haft.

