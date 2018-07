Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak will nicht in ein deutsches Krankenhaus kommen. Der Präsident brauche keine medizinische Behandlung, erklärte Mubaraks Stellvertreter, Vizepräsident Omar Suleiman. Mit einem Krankenhausaufenthalt im Ausland hätte dem geschwächten Präsidenten ein vorzeitiger Abgang in Würde ermöglicht werden können. Mubarak beharrt aber darauf, erst nach der Präsidentschaftswahl im September abzutreten. In Ägypten gehen die Proteste gegen das alte Regime von Mubarak weiter.

