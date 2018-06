Frankfurt (dpa) - Bundesbank-Präsdident Axel Weber will von seinem Amt zurücktreten. Damit steht er nicht für eine Kandidatur für den Chefposten der Europäischen Zentralbank zur Verfügung, erfuhr die dpa in Finanzkreisen. Offenbar will Weber zur Deutschen Bank wechseln.

