Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak will nicht nach Deutschland. Das stellte sein Vize Omar Suleiman klar - er sprach dabei von einem Angebot von Bundeskanzlerin Angela Merkel, was Regierungssprecher Steffen Seibert aber umgehend zurückwies. Auch am Tag 16 der Proteste forderten wieder Tausende Menschen in Kairo den sofortigen Rücktritt Mubaraks. Hunderte Demonstranten zogen vor das Parlamentsgebäude. Bei Auseinandersetzungen zwischen Regime-Gegnern und -Anhängern sind im Süden des Landes drei Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden, berichtet der TV-Sender Al-Arabija.

