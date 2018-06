Den Haag (dpa) - Pause für die Playstation 3: Die Einfuhr der Sony-Spielekonsole nach Europa ist für zunächst zehn Tage gestoppt. Im Patentstreit mit dem südkoreanischen Konkurrenten LG erließ ein Gericht in Den Haag eine einstweilige Verfügung.

Nun hängen zehntausende Geräte im Hafen von Rotterdam sowie am Amsterdamer Airport Schiphol beim Zoll fest, wie die Zeitung «De Telegraaf» vom Dienstag berichtete. Die Geräte dürften vorerst nicht in ihre europäische Bestimmungsländer weitertransportiert werden.

Sony und LG werfen sich gegenseitig Patentverletzungen vor. LG berief sich in Den Haag auf eine beim Europäischen Patentamt eingereichte Beschwerde gegen die Playstation 3. LG wirft Sony vor, bei der PS3 mehrere Patente der Blu-ray-Technologie zu verletzen.

Ein zehn Tage langer Lieferstopp dürfte die Playstation 3 nicht komplett aus dem Handel verschwinden lassen, bei einzelnen Händlern könnte ein ausbleibender Nachschub aber zu Engpässen führen. Nach Informationen der britischen Zeitung «Guardian» führt Sony 100 000 Konsolen pro Woche nach Europa ein. Die Lagerbestände der PS3 würden auf rund 6500 in Deutschland und 10 000 in Großbritannien geschätzt. Es könne zwei bis drei Wochen dauern, bis die Lager in Europa leer wären, schrieb das Blatt.

Sony hatte LG im Dezember in den USA Patentverletzungen bezichtigt und versucht, die Einfuhr einiger Handys der Südkoreaner nach Amerika zu stoppen. LG schlug mit eigenen Patentklagen zurück, die sich gegen eine breite Palette von Verbraucherelektronik richtete - darunter Fernseher und Kameras.

Dass ausgerechnet Sony Patentverletzungen bei der Blu-ray-Disc vorgeworfen werden, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Der japanische Elektronik-Riese hat den DVD-Nachfolger federführend mitentwickelt und zählte zu dessen wichtigsten Unterstützern im Formatkrieg mit der HD DVD. Sollte sich LG mit den Vorwürfen durchsetzen, kämen auf Sony Strafzahlungen für die Millionen bereits verkauften Playstation-Konsolen zu.