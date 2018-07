New York (dpa) - Die UN-Vollversammlung hat Libyen wegen seiner Gewalt gegen Demonstranten aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgeschlossen. Mehr als zwei Drittel der Mitgliedsstaaten stimmten dafür. Die Vollversammlung folgte damit einer Empfehlung des Menschenrechtsrats in Genf. Der hatte auch beschlossen, dass eine hochrangige internationale Kommission Menschenrechtsverletzungen des libyschen Regimes untersuchen soll. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden Ende kommender Woche bei einem Sondergipfel über die Situation in Libyen und Nordafrika beraten.

