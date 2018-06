Berlin (dpa) - An vielen Tankstellen wird Super Plus knapp. Ein Großteil der Autofahrer meidet das neue Bio-Super E10 - sei es aus Unwissenheit, Misstrauen oder weil der eigene Motor dies nicht verkraftet. Wer den neuen Bio-Sprit E10 nicht tanken will oder darf, muss mit weiter steigenden Kosten an der Zapfsäule rechnen. An vielen der bundesweit knapp 15 000 Tankstellen gibt es bereits erste Versorgungsprobleme. Den Preis treiben derzeit auch die große Öl-Nachfrage und die Unsicherheit im arabischen Raum.

