Schalke nach 3:1 gegen Valencia im Viertelfinale

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 steht zum zweiten Mal nach 2008 im Viertelfinale der Champions League. Durch Treffer von Jefferson Farfan (40./90.+4 Minute) und Mario Gavranovic (52.) gewannen die Gelsenkirchener am Mittwoch mit 3:1 (1:1) gegen den FC Valencia und dürfen sich nach dem 1:1 aus dem Hinspiel auf weitere Millionen-Einnahmen freuen. Vor 53 517 Zuschauern in der Veltins-Arena hatte der frühere Wolfsburger Ricardo Costa (17.) die Spanier in Führung gebracht.

Deutsche Handballer verlieren in Island 31:36

Reykjavik (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihren Abwärtstrend fortgesetzt und muss um die EM-Teilnahme im nächsten Jahr zittern. Im Qualifikationsspiel gegen Island verlor die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwoch in Reykjavik mit 31:36 (14:21) und wartet damit weiter auf den ersten Sieg in Island seit 1992. Den Spielern um Kapitän Pascal Hens hilft nun nur ein Erfolg im Rückspiel am Sonntag (17.45 Uhr/Eurosport) im westfälischen Halle, um die EM-Teilnahme aus eigener Kraft schaffen zu können. Vor 5500 Zuschauern waren Michael Kraus und Lars Kaufmann (je 4) beste deutsche Torschützen.

Biathletin Bachmann gewinnt im Einzel WM-Silber

Chanty-Mansijsk (dpa) - Tina Bachmann hat im vierten Rennen der Biathlon-Weltmeisterschaften im russischen Chanty-Mansijsk überraschend ihre erste WM-Medaille gewonnen. Die 24-Jährige sicherte sich am Mittwoch im Einzelrennen über 15 Kilometer mit zwei Schießfehlern die Silbermedaille hinter der Schwedin Helena Ekholm, die im Ziel 2:15,8 Minuten Vorsprung hatte. Bronze gewann Wita Semerenko aus der Ukraine. Die achtfache Weltmeisterin Magdalena Neuner ging als Fünfte mit fünf Schießfehlern nach zuvor einmal Gold und zweimal Silber erstmals bei dieser WM leer aus.

BBL: ALBA und Artland Dragons siegen