Oslo/Berlin (dpa) - In den USA und Europa kommt Opera mit seinem Browser nicht aus der Nische heraus, jetzt drängt der norwegische Software-Hersteller nach China. Opera werde einen Web-Browser für mobile Geräte in China entwickeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Dazu werde ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Handy-Vertriebsfirma Telling Telecom Development geschlossen. Opera beteiligt sich den Angaben zufolge mit bis zu 40 Prozent an dem Joint Venture.

Opera hat bislang zwei mobile Browser entwickelt, Opera Mini und Opera Mobile. «Wir werden ein völlig neues Produkt entwickeln, das die Bedürfnisse der chinesischen Verbraucher bedient», erklärte Opera-Vorstandschef Lars Boilesen. Opera hat nach Daten der Analysefirma Netmarketshare international einen Marktanteil von weniger als drei Prozent und liegt damit deutlich hinter dem Internet Explorer (Microsoft), Firefox (Mozilla), Chrome (Google) und Safari (Apple).

Opera-Mitteilung