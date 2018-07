Inhalt Seite 1 — Chaostage auf Schalke: Rehhagel soll Magath folgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Die Szenerie hatte skurrile Züge: Die Spieler drehten auf dem Rasen jubelnd Ehrenrunden, Trainer Felix Magath flüchtete in die Katakomben und gab sich trotz der Meldungen über seine bevorstehende Entlassung beim FC Schalke 04 weiter ahnungslos.

«Da bin ich der falsche Ansprechpartner», sagte Magath nach dem 3:1 gegen den FC Valencia und dem Einzug in das Viertelfinale der Champions League. «Ich habe nicht erfahren, dass ich kein Trainer mehr sein soll. Ich habe Vertrag bis 2013. Ich mache hier meine Arbeit und werde sie auch weiter tun», betonte der 57-Jährige nach dem «langen Arbeitstag» und «hochdramatischen Spiel».

Dabei war die Entscheidung, sich spätestens zum Saisonende von Magath zu trennen, längst gefallen. Dass der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies vor der Partie, die Schalke durch Tore von Jefferson Farfan (40./90.+4) und Mario Gavranovic (52.) für sich entschied, noch auf die «nächsten Tage» verwies, hat offenbar nur formale Gründe. Am Donnerstagabend teilte Schalke auf seiner Homepage jedoch mit, dass Tönnies «für das Wochenende» Magath «zu einem intensiven Gespräch eingeladen» habe.

«Ich habe in den letzten Tagen immer gesagt, dass das Spiel gegen Valencia absolute Priorität hat. Jetzt, nach unserem tollen Sieg, können wir uns wieder anderen Dingen zuwenden, die in letzter Zeit aufgelaufen sind. Ich bin nicht sein Kontrahent, sondern sein Kontrolleur. Deshalb lade ich Felix Magath zu einem klärenden Gespräch unter Männern ein», wird Tönnies zitiert.

Laut «Kicker» will der Club Magath gar sofort loswerden und nicht bis zum Sommer warten. «Wir müssen die Reißleine ziehen. Völlig unabhängig von der Champions League. Im ganzen Verein brennt es lichterloh», hatte Tönnies dem Fachmagazin gesagt.

Damit beseitigte er auch die letzten Zweifel an der Zwangsdemission von Magath, der beim Vormittagstraining fehlte, jedoch als Cheftrainer für die Pressekonferenz am Freitag vor der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt angekündigt wurde.

Laut Medienberichten soll Griechenlands Ex-Coach und Tönnies-Freund Otto Rehhagel als Interimstrainer schon in der kommenden Woche das Team als «Feuerwehrmann» übernehmen und vor dem drohenden Abstiegskampf in der Bundesliga bewahren. Vom Sommer an gilt weiterhin Freiburgs Coach Robin Dutt als Favorit, der aber bereits bei Bayer Leverkusen als möglicher Nachfolger von Jupp Heynckes im Wort stehen soll. Dazu sagte der bis 2012 vertraglich an den SC gebundene Dutt: «Bisher waren alle Spekulationen falsch.»