Barcelona (dpa) - Formel-1-Neuling Sergio Perez hat die Bestzeit bei den Testfahrten in Barcelona aufgestellt. Der Mexikaner legte im Sauber in 1:21,761 Minuten die bislang schnellste Runde auf dem Circuit de Catalunya in diesem Jahr hin.

Perez war 0,331 Sekunden schneller als Ferrari-Pilot Felipe Massa aus Brasilien auf Rang zwei. Für Mark Webber schlug die drittbeste Zeit zu Buche (+0,705). Rekordweltmeister Michael Schumacher belegte im Mercedes den fünften Platz, sein Rückstand auf Perez betrug 1,131 Sekunden.

Nick Heidfeld wurde im Lotus Renault hinter dem siebenmaligen Weltmeister Schumacher Sechster. Adrian Sutil reihte sich bei den Trainingsfahrten zur Vorbereitung auf die am 27. März in Melbourne beginnende Saison auf dem neunten Platz ein.

Schumacher absolvierte im Silberpfeil insgesamt 87 Runden auf dem 4,655 Kilometer langen Kurs. Das deutsche Werksteam probierte unter anderem eine neue Flügelkonstruktion am MGP W02 aus. Spätestens am Samstag soll der Rennwagen von Schumacher und seinem Teamkollegen Nico Rosberg mit allen Neuerungen ausgerüstet sein, es ist zugleich der letzte Testtag vor dem Auftaktrennen in Australien. Rosberg wird am Samstag zum Einsatz kommen, am Freitag ist Schumacher mit seinem zweiten Testtag auf dem Kurs in Katalonien dran.

Dann wird er auch auf Sebastian Vettel treffen. Für den Weltmeister ist es ebenfalls das persönliche Vorbereitungsfinale. Die bisherige Bestzeit des Red-Bull-Stars bei den Testfahrten in der Nähe von Barcelona hatte Perez um gut eine Zehntelsekunde unterboten.