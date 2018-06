Leverkusen (dpa) - Der Wirbel um Cheftrainer Jupp Heynckes und Ersatzbank-Verweigerer Michael Ballack hat doch Spuren hinterlassen. Nach einem Genickschlag in der Nachspielzeit steht Bayer Leverkusen vor dem Achtelfinal-K.o. in der Europa League. Gegen den FC Villarreal verlor der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga mit 2:3 und kassierte die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb. Im Rückspiel in einer Woche in Spanien droht den Bayer-Profis damit das Aus auf europäischer Ebene.

