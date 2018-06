Washington (dpa) - Nach einer Serie von Fehlurteilen hat der US-Bundesstaat Illinois nun die Todesstrafe abgeschafft. Gouverneur Pat Quinn unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das der Kongress in dem Staat im Januar verabschiedet hatte. Zugleich andelte er die Strafen der verbliebenen 15 Todeskandidaten in lebenslängliche Haft ohne Bewährung um. Illinois ist damit der 16. Staat in den USA ohne Todesstrafe.

