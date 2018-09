Washington (dpa) - Das Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Todesschützen von Arizona könnte sich hinziehen. Ein US-Bundesrichter ordnete an, zunächst die Prozessfähigkeit des mental offensichtlich schwer gestörten Mannes zu überprüfen. Eine Anhörung am 25. Mai solle klären, ob der 22-Jährige geistig zu einem Prozess fähig ist. Ihm wird zur Last gelegt, am 8. Januar sechs Menschen erschossen und eine US-Kongressabgeordnete schwer verletzt zu haben. Gabrielle Giffords hatte sich vor einem Supermarkt mit Bürgern aus ihrem Wahlkreis getroffen, als sich das Blutbad ereignete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.