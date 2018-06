Berlin (dpa) - Union und FDP wollen das Ausländerrecht verschärfen, um Zuwanderer zum Deutschlernen anzuhalten. Nach Informationen der «Süddeutsche Zeitung» gehe dies aus einem Änderungsantrag der innenpolitischen Sprecher von Union und FDP, Hans-Peter Uhl und Gisela Piltz hervor. Demnach sollen neu Zugewanderte so lange eine nur vorübergehende Aufenthaltserlaubnis erhalten, bis sie den Sprachtest in ihrem Integrationskurs bestanden haben. Die Aufenthaltserlaubnis solle «auf höchstens ein Jahr befristet werden», heißt es in dem Antrag zu einem Gesetzentwurf.

