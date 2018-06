Kiel (dpa) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft noch stärker wachsen als bislang erwartet. Das IfW rechnet nach eine aktuellen Analyse mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,8 Prozent. Vom Kieler Institut hieß es dazu, die konjunkturelle Erholung sei in Deutschland so weit fortgeschritten, dass die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten in diesem Jahr wieder normal ausgelastet seien. Die Bundesbank hatte ihre Erwartung in dieser Woche auf 2,5 Prozent erhöht.

