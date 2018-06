Lissabon (dpa) - Ein Vertrauter des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi ist in Lissabon mit Portugals Außenminister Luís Amado zusammengetroffen. Das «informelle Treffen» habe auf Antrag der libyschen Regierung in einem Hotel stattgefunden, teilte das portugiesische Außenministerium mit. Die Begegnung Amados mit dem Abgesandten von Gaddafi fand einen Tag vor dem heutigen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel statt. Portugal hat den Vorsitz in dem UN-Komitee, das die Umsetzung der Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Gaddafis Regime überprüft.

