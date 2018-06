EU-Gipfel debattiert über Libyen

Brüssel (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder kommen heute zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen, um über die Krise in Libyen zu sprechen. Die EU will den Druck auf den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi erhöhen und voraussichtlich dessen Abgang fordern. Dagegen sind ein Militäreinsatz oder eine Flugverbotszone bislang nicht vorgesehen. Als erster EU-Staat erkannte Frankreich die Opposition in Bengasi als alleinige und rechtmäßige Vertretung des libyschen Volkes an. Präsident Nicolas Sarkozy plädierte nach inoffiziellen Informationen für gezielte Luftangriffe auf Libyen.

Bedienstete der Länder bekommen mehr Geld

Potsdam (dpa) - Der fünfwöchige Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder ist beendet. Am Abend gelang in der dritten Verhandlungsrunde eine Einigung. Gewerkschaften und Arbeitgeber vereinbarten, dass die rund 600 000 Angestellten im laufenden Jahr eine Einmalzahlung von 360 Euro und zum 1. April eine lineare Erhöhung ihrer Gehälter von 1,5 Prozent erhalten. Im kommenden Jahr gibt es einen monatlichen Sockelbetrag von 17 Euro obendrauf und eine weitere lineare Erhöhung von 1,9 Prozent.

Guttenberg nimmt Abschied von der Bundeswehr

Berlin (dpa) - Karl-Theodor zu Guttenberg ist gut eine Woche nach seinem Rücktritt als Verteidigungsminister mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden. Der CSU-Politiker sprach kurz vor der Zeremonie von einem schmerzlichen Abschied. Er wolle die nächste Zeit auch für Reue und Buße nutzen. Zum höchsten militärischen Zeremoniell der Bundeswehr kamen Kanzlerin Angela Merkel und hunderte weitere Gäste. Guttenberg suchte sich für seinen Abschied im Bendlerblock den Rock-Klassiker «Smoke on the Water» von Deep Purple aus.

Neues Kinderschutzgesetz ist fertig