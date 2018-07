Inhalt Seite 1 — Japan bangt um Sicherheit von Atomkraftwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tokio/Berlin (dpa) - Das Erdbeben in Japan hat ein Atomkraftwerk im Katastrophengebiet in eine kritische Lage gebracht. Nach dem Ausfall der Hauptkühlsysteme und der Stromversorgung in mindestens zwei Reaktoren des Kraftwerks Fukushima sprachen Experten von einem «beängstigenden Rennen gegen die Zeit».

Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) sagte am Abend, es bestehe eine ernste Situation. Im äußersten Fall sei auch eine Kernschmelze in bis zu drei Reaktorblöcken der Anlage möglich. Dies hätte wie 1986 in Tschernobyl weitreichende Folgen für Bevölkerung und Umwelt.

Der japanische Ministerpräsident Naoto Kan rief Atomalarm aus. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes forderten die Behörden deshalb Anwohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Betroffen waren rund 3000 Menschen im Umkreis von drei Kilometern. In einer zweiten Zone von drei bis zehn Kilometern Entfernung sollten die Menschen in ihren Häusern bleiben, wie der Rundfunksender NHK berichtete.

Während mehrere Medien von einer Stabilisierung der Lage sprachen, meldete die Agentur Kyodo in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) einen Anstieg der Radioaktivität im Turbinengebäude. Der Fernsehsender NHK berichtete, dass auch der Druck in einem Reaktor gestiegen sei.

Das nach dem Ausfall der Hauptkühlung in Gang gesetzte Notkühlsystem konnte nach Informationen japanischer Experten nur noch im Batteriebetrieb gefahren werden - mit Energie für wenige Stunden. «Im allerschlimmsten Fall droht dann eine Kernschmelze», sagte der Sprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in Köln, Sven Dokter.

Die US-Luftwaffe flog nach Angaben von Außenministerin Hillary Clinton aufbereitetes Kühlwasser zu der Anlage. Der amerikanische Reaktorexperte Robert Alvarez sprach von einem «beängstigenden Rennen gegen die Zeit». Bei einem längeren Ausfall der Kühlung könne es zu schweren Konsequenzen kommen, darunter auch eine mögliche Kernschmelze.

Der Greenpeace-Reaktorexperte Heinz Smital erklärte der Nachrichtenagentur dpa, selbst ein abgeschaltetes Atomkraftwerk erzeuge noch so viel Nachwärme, dass man eine Kernschmelze nur dann verhindern könne, wenn die Kühlung sichergestellt sei. Das Erdbeben habe eine sehr große Energie gehabt, «so dass viele Systeme möglicherweise nicht funktionieren wie sie sollten».