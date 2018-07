Inhalt Seite 1 — Schalker Chaostage halten an - Magath will bleiben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Die Gelsenkirchener Chaostage halten an. Weil alle Beteiligten beim FC Schalke 04 noch immer deutliche Aussagen verweigern, blühen die Spekulationen über die Zukunft von Felix Magath.

Auch die Ankündigung des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies, am Wochenende mit dem Trainer «ein Gespräch unter Männern» führen zu wollen, trug nicht zur Aufklärung bei. «Ich hoffe, er kann die Dinge erklären und ausräumen», kommentierte Tönnies via «Bild» die längst überfällige Aussprache der Führungskräfte.

Diese moderateren Töne werden von einigen Beobachtern als Indiz für einen Verbleib von Magath zumindest bis zum Saisonende gewertet. Magath selbst geht noch immer von einem längeren Zeitraum aus und gibt sich kämpferisch: «Ich bin kein Schönwettercoach. Ich sehe keinen Grund, etwas zu ändern und werde meinen Vertrag erfüllen.»

Unmittelbar vor dem Duell mit dem FC Valencia am Mittwoch hatte Vereinsboss Tönnies noch von der Notwendigkeit gesprochen, die «Reißleine zu ziehen» und damit Gerüchte über eine sofortige Trennung von Magath geschürt. Dem Vernehmen nach lagen die Briefe von Tönnies mit entsprechendem Inhalt an die Aufsichtsräte, die sich am Montag zu der wohl entscheidenden Sitzung treffen, schon bereit. Auf der Tagesordnung für das turnusmäßige Treffen soll das Thema Trainerentlassung nun nicht vermerkt sein.

Es passt ins Bild von einem eigentlich irreparabel gestörten Betriebsklima, das Magath die Ankündigung von Tönnies, sich am Wochenende zusammenzusetzen, kritisch kommentierte: «So etwas muss man nicht unbedingt ankündigen. Man kann ein Gespräch führen, ohne vorher an die Öffentlichkeit zu gehen.»

Darüber hinaus setzte sich die Vereinsführung bei der am Freitag erfolgten Freistellung von Kommunikationsdirektor Rolf Dittrich, der mit Magath vom damaligen deutschen Meister Wolfsburg nach Gelsenkirchen gewechselt war und als dessen Vertrauter galt, über den bisher allmächtigen Coach hinweg. «Mein Sohn, der es im Fernsehen gesehen hatte, hat mich darüber informiert. Für mich war das etwas überraschend», monierte Magath.