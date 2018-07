Inhalt Seite 1 — Hannover verpasst Rang zwei: 0:4-Klatsche in Köln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (dpa) - Dämpfer auf dem Weg nach Europa: Hannover 96 hat beim 1. FC Köln mit 0:4 (0:1) verloren und schaffte es nicht, sich auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga zu schieben.

Die Überraschungsmannschaft aus Niedersachsen verpasste zudem vorerst den vereinsinternen Rekord, erstmals 50 Punkte in einer Saison zu holen. Die Kölner zeigten nach schwachem Beginn in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und durften sich dank der Treffer von Petit (36. Minute), Lukas Podolski (60.) und Milivoje Novakovic (79., 89.) über den sechsten Heimsieg in Serie freuen. Das gelang den Rheinländern zuletzt 1987 unter Christoph Daum.

«Eigentlich sind wir gut ins Spiel gekommen», sagte 96-Verteidiger Christian Schulz im Sky-Interview. «Wir hatten eine Vielzahl von Chancen, habe sie aber nicht genutzt.» Sein Kollege Jan Schlaudraff kommentierte: «Wir haben es den Kölner zu einfach gemacht.»

Die Hannoveraner zeigten nur bis zur Kölner Führung eine überzeugende Leistung. Später bauten sie stark ab und hatten nach dem zweiten Kölner Tor zu wenig zuzusetzen. Die Gastgeber bestimmten die zweiten Hälfte klar und feierten den höchsten Saisonsieg, der allerdings etwas zu deutlich ausfiel.

Zunächst hatte es auch gar nicht nach einem Kölner Sieg ausgesehen. «Wir sind schlecht ins Spiel hineingekommen», sagte Kölns Trainer Frank Schaefer. Die Gäste waren anfangs dominierend und überrannten die Gastgeber-Abwehr einige Male. Und sie hatten mehr Torchancen, obwohl sie vor dem Anpfiff einen kleinen Schock verkraften mussten. Antreiber Sergio Pinto, zuletzt immer einer der besten Hannoveraner, fiel wegen einer Mandelentzündung aus. Lars Stindel rückte auf seine Position vor der Abwehr und Carlitos kam nach dem Kreuzbandriss im ersten Saisonspiel zu seinem Comeback.

Die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka ging zunächst gewohnt aggressiv in die Zweikämpfe. Bei Ballgewinn schalteten die Niedersachsen schnell um und spielten in die Spitze, wo neben Mohammed Abdellaoue erneut Jan Schlaudraff spielte, weil Didier Ya Konan weiterhin verletzt fehlt. Der Stürmer, bisher treffsicherster 96-Torschütze, wurde mit seiner Torinstinkt in Köln heftig vermisst. «Wir hätten führen müssen», sagte Schlaudraff.

Hannover besaß in der ersten Halbzeit die klar besseren Chancen, doch Schlaudraff (9.) scheiterte ebenso am sehr starken Kölner Keeper Michael Rensing wie Konstantin Rausch (12.). Ohne Chance wäre der Tormann wohl bei Abdellaoues Schuss (19.) gewesen, doch der abgefälschte Ball ging knapp am Pfosten vorbei. Später drehte sich das Bild. Die Kölner kamen in der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel und konterten geschickt. Und sie nutzten ihre Chancen konsequenter und effektiver als die Gäste.