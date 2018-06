Tokio (dpa) - Die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Japans hat vermutlich mehrere hundert Menschen in den Tod gerissen. Nach einem Erdbeben der Stärke 8,9 und einem davon ausgelösten Tsunami wurden allein in der Hafenstadt Sendai 200 bis 300 Leichen gezählt, wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldete. Die Regierung rief Atomalarm aus, die Anwohner eines Reaktors in Fukushima wurden in Sicherheit gebracht. Zwar wurden alle Anlagen in der betroffenen Region sofort automatisch heruntergefahren. Experten sprechen dennoch von der Möglichkeit einer drohenden Kernschmelze.

