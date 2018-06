Riad (dpa) - Saudische Sicherheitskräfte haben in der Stadt Katif am Persischen Golf das Feuer auf Demonstranten eröffnet. Das berichtet CNN. Drei Menschen sind demnach verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagen Augenzeugen. Unklar ist, ob die Sicherheitskräfte scharfe Munition oder Gummigeschosse verwendet haben. Mehr als 100 Menschen demonstrierten für die Freilassung schiitischer Häftlinge. Heute sei ein «Tag des Zorns» in Saudi-Arabien geplant, berichtet CNN.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.