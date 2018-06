Berlin (dpa) - Nach dem schwersten jemals in Japan gemessenen Erdbeben gibt es eine Tsunami-Warnung für 20 Länder. CNN berichtet, in den USA gelte die Warnung für Hawaii und die Westküste. Auch Russland, Indonesien, die Philippinen und viele andere Länder sind betroffen. Die US-Erdbebenwarte zählte mindestens 23 größere Nachbeben. Mindestens 20 Menschen sind bei der Katastrophe ums Leben gekommen. Das japanische Fernsehen zeigt Bilder furchtbarer Verwüstungen: Straßenzüge mit eingestürzten Häusern und Flutwellen, die Trümmer und zerstörte Häuser vor sich her treiben.

