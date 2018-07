Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Japan deutsche Hilfe zur Bewältigung der Tsunami-Katastrophe zugesagt. Deutschland stehe in diesen tragischen Stunden an der Seite Japans und sei zur Hilfe bereit. Das schrieb Merkel in einem Telegramm an den japanischen Ministerpräsidenten. Sie habe die Nachricht von dem Tsunami «mit Bestürzung» aufgenommen. Den Angehörigen der Toten sprach Merkel ihr «aufrichtiges Beileid» aus. Von dem verheerenden Erdbeben sind nach Angaben von Außenminister Guido Westerwelle nach bisherigen Erkenntnissen keine Deutschen unmittelbar betroffen.

