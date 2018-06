Aachen (dpa) - Schreckensmoment am Bahnhof: Während die Mutter am Bahnsteig in Stolberg in Nordrhein-Westfalen stand, fuhr der Zug mit ihren beiden Kindern los. Die Frau wollte mit ihren drei kleinen Söhnen zum Einkaufen nach Aachen fahren, berichtete die Polizei. Die beiden fünf- und achtjährigen Jungen seien bereits im Zug gewesen, als die Mutter noch auf dem Bahnsteig mit ihrem jüngstem Sohn und dem Kinderwagen beschäftigt war. Plötzlich fuhr die Bahn ab. Polizisten nahmen die beiden Kinder am Aachener Hauptbahnhof in Empfang.

