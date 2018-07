Inhalt Seite 1 — Report: «The Big One» in Kalifornien ist überfällig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie Japan liegt Kalifornien in einer Beben-Zone. Der San-Andreas-Graben und andere Verwerfungen durchziehen den US-Westküstenstaat. Das gefürchtete «Big One» ist überfällig.

San Francisco (dpa) - Fast jeden Tag stürzt sich der kalifornische Surfer Dave Alexander am Ocean Beach, dem Stadtstrand von San Francisco, in die Brandung. Am Freitag, als die Tsunami-Wellen aus Japan anrollten, hielt er sicheren Abstand. «Ich werde mich hüten, wenn da eine Welle mit einer Riesengeschwindigkeit und Power ankommt», sagte der 53-Jährige. Die Behörden hatten Sportler und Strandbesucher eindringlich gewarnt, sich von der Brandung fern zuhalten. Schon früh tönten die Sirenen, überschwemmungsgefährdete Regionen entlang der nordamerikanischen Westküste wurden geräumt.

Einen weiteren Beben-Ratschlag der Behörden befolgt Alexander allerdings nicht. Nein, ein «Earthquake-Kit» mit Wasser, Notproviant, Medikamenten, Batterien und Taschenlampe fehle in seiner Wohnung. «Wir wissen alle, dass auch hier das 'Big One' ansteht, aber dann vergisst man es auch schnell wieder», grinst der Surfer.

Einen Weckruf mitten in der Nacht erhielten rund 4000 Bewohner von Crescent City. Sirenen schlugen Alarm, Polizisten und Helfer klopften an die Türen, schnell wurde der nordkalifornische Ort evakuiert und die Einwohner in höhere Lagen gebracht. «Wir sind recht gut vorbereitet», preist Joe Young von der örtlichen Katastrophenbehörde das Tsunami-Frühwarnsystem an. Es gab keine Probleme, seit vier Jahren würden sie den Ablauf mit den Anwohner regelmäßig üben. Crescent City kennt den Ernstfall. Nach dem Jahrhundert-Beben in Alaska 1964 waren in dem kalifornischen Küstenort elf Menschen in einer Flutwelle ums Leben gekommen.

Warnungen wurden am Freitag aber auch ignoriert und mit dem Leben bezahlt. Drei junge Männer, die an einem Strand Fotos machten, wurde von einer Welle ins Meer gespült. Nur zwei konnten sich an Land retten, ein 25-Jähriger ertrank.

In San Francisco war der Küstenhighway 1 mehr als zehn Stunden gesperrt, doch das hielt Schaulustige nicht davon ab, sich einen Weg zum Strand zu bahnen. Kitesurfer Jeff Churen hatte keine Angst vor höheren Wellen. «Ich sehe zu, dass ich Spaß habe, solange es geht», scherzte der Kalifornier. «Denn unser nächstes Beben ist längst überfällig».

Das sagen auch die jüngsten Erdbebenstudien vom vergangenen Herbst. Teile der San-Andreas-Verwerfung haben sich länger nicht mehr bewegt. Nach einer derartigen Ruhephase sei bald mit einer schweren Erschütterung zu rechnen, prophezeien sie Seismologen.