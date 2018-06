Stuttgart/Mainz (dpa) - Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist einer neuen Umfrage zufolge ein linkes Regierungsbündnis denkbar.

SPD, Grüne und Linke kommen zusammen auf 49 Prozent, so eine am Samstag veröffentlichte Befragung des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid im Auftrag des Nachrichtenmagazins «Focus». CDU und FDP liegen lediglich bei 46 Prozent. In Rheinland-Pfalz, wo ebenfalls am 27. März gewählt wird, sieht die Umfrage die SPD in der Wählergunst deutlich vorn und damit zugleich eine klare Regierungsmehrheit für Rot-Grün.

Sollten die Linken nach der Landtagswahl in den Stuttgarter Landtag einziehen, hätte die derzeitige Regierungskoalition von CDU und FDP den Meinungsforschern zufolge nur noch geringe Chancen, im Südwesten weiter zu regieren. Für Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) wäre dann möglicherweise eine große Koalition mit den Sozialdemokraten die einzige Chance, weiter im Amt zu bleiben.

In der Umfrage kommt die SPD auf 24 Prozent (in der Vorwoche waren es noch 25 Prozent), die Grünen auf 20 Prozent (Vorwoche 21 Prozent) und die Linken auf 5 Prozent (Vorwoche 4 Prozent). Die CDU erhält demnach 39 Prozent, die FDP 7 Prozent.

In Rheinland-Pfalz liegt die SPD von Ministerpräsident Kurt Beck nach der Umfrage im Auftrag des «Focus» mit 39 Prozent weiter klar vorn. Dahinter folgt die CDU mit Spitzenkandidatin Julia Klöckner mit 34 Prozent. Die Grünen kommen auf 10 Prozent, die Liberalen auf 6 Prozent. Auch die Linke würde mit fünf Prozent in den Mainzer Landtag einziehen.

Nach der jüngsten «PoliTrend»-Befragung des Südwestrundfunks (SWR) vom Donnerstag hatte Rot-Grün in Rheinland-Pfalz hingegen seine klare Regierungsmehrheit verloren. Demnach kommt die SPD auf 38 Prozent, die CDU auf 36 Prozent.

Für die «Focus»-Umfragen befragte das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid in beiden Ländern jeweils 1000 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte.