Barcelona (dpa) - Teambesitzer Dietrich Mateschitz will Weltmeister Sebastian Vettel bei Red Bull halten. Die Vertragsverlängerung mit dem Deutschen «sollte demnächst bevorstehen», sagte der Getränke-Milliardär aus Österreich in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa.

Wenn's am Schönsten ist, soll man dem Volksmund nach ja aufhören - wie kann die Formel 1 2011 für Red Bull denn überhaupt noch schöner werden?

Mateschitz: «Es ist nicht ganz unrichtig, dass das Jahr 2010 wohl schwerlich getoppt werden kann. Aber wir werden zumindest versuchen, 2011 für uns gleichermaßen schön zu gestalten.»

2011 sind Sebastian Vettel und Mark Webber erstmal die Gejagten - wie wichtig wird ein gutes Zusammenspiel der beiden sein?

Mateschitz: «Jeder der beiden wird primär für sich selbst fahren, wichtig wird nur sein, dass sie sich nicht gegenseitig die Punkte wegnehmen, sondern gemeinsam den anderen.»

Faktisch wird nun Sebastian als Nummer Eins der Formel 1 in die Saison starten - bleibt im Team alles beim Alten, sprich: der Schnellere möge gewinnen?

Mateschitz: «Genau das ist "the name of the game" und dabei soll es auch bleiben.»