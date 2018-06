Pleite für BVB - Bayern stark, auch Schalke siegt

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat auf dem Weg zur deutschen Fußball-Meisterschaft einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der überlegene Bundesliga-Spitzenreiter kassierte am Samstag mit 0:1 bei 1899 Hoffenheim die dritte Saisonniederlage. Bayern München feierte nach drei Pflichtspielpleiten einen 6:0-Kantersieg gegen den Hamburger SV. Schalke 04 mit Trainer Felix Magath gewann 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Den Hessen nützte auch ihr erstes Tor in der Rückrunde nichts. Im Abstiegskampf siegte der 1. FC Kaiserslautern daheim spät 2:1 gegen den SC Freiburg, der VfL Wolfsburg rutschte durch das 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg in der Nachspielzeit in die Abstiegszone.

Pechsteins 54. Medaille - WM-Silber für Beckert

Inzell (dpa) - Claudia Pechstein hat auch bei ihrer zwölften Einzelstrecken-Weltmeisterschaft der Eisschnellläufer eine Medaille erkämpft. Die nach ihrer Zwei-Jahres-Sperre wieder startberechtigte Berlinerin lief am Samstag in Inzell über 5000 Meter zu Bronze und holte sich ihre 54. Medaille bei internationalen Meisterschaften. Silber erkämpfte die Erfurterin Stephanie Beckert. Es war die zweite Plakette für die Erfurterin bei diesem Championat. Der Titel ging an Doppel-Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien. Bei den Herren holte sich zuvor der Niederländer Bob de Jong zum vierten Mal den Titel über 10 000 Meter.

Österreich gewinnt Weltcup-Springen - Deutsche 4.

Lahti (dpa) - Weltmeister Österreich hat am Samstag eine Woche nach dem Titelgewinn im finnischen Lahti auch das Weltcup-Skispringen gewonnen. In der Besetzung Gregor Schlierenzauer, Martin Koch, Andreas Kofler und Thomas Morgenstern siegte der Favorit wie bei der WM vor Norwegen. Das deutsche Team mit Martin Schmitt, Michael Neumayer, Richard Freitag und Severin Freund belegte hinter Polen Platz vier. Deren Vorspringer Adam Malysz schaffte mit 131,5 Meter die größte Weite des Wettkampfes.

Augsburg verpasst Tabellenführung der 2. Liga