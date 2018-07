Hamburg (dpa) - Drei Tote, ein Mensch in Lebensgefahr und acht weitere Verletzte - die Menschen auf dem Fußweg hatten keine Chance: Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf einer belebten Kreuzung in Hamburg ist ein Wagen im Stadtteil Eppendorf in eine Menschengruppe geschleudert.

Der Kleinwagen des mutmaßlichen Unfallverursachers überschlug sich und begrub einen Menschen unter sich. Drei Personen erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Ein Schwerverletzter wurde auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert. Acht weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Es war kurz vor 17 Uhr, als die beiden Autos an der Einkaufsmeile Eppendorfer Baum/Eppendorfer Landstraße zusammenstießen. «Es gab einen lauten Knall», berichtete der 64 Jahre alte Anwohner Pierro Rossini. «Ich habe gerade Fußball geguckt und dachte, ein Haus ist eingestürzt oder etwas ist explodiert.» Er habe sich sofort seine Jacke geschnappt, sei nach draußen gerannt und habe das Unglück gesehen: «Mehrere Menschen lagen auf dem Fußweg, man hörte laute Schreie», beschrieb er den furchtbaren Anblick. Fahrräder hätten herumgelegen, und auch ein Kinderwagen. «Ich habe so etwas noch nicht gesehen», sagte der Mann, der seit 32 Jahren in dem Stadtteil lebt, unter dem Eindruck des schrecklichen Ereignisses.

Binnen weniger Minuten waren Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle geeilt. Mindestens 10 bis 15 Rettungswagen und ein Bus der Feuerwehr sollen es nach Augenzeugenberichten gewesen sein. Notfallseelsorger kümmerten sich um Beteiligte und Menschen, die Zeugen des Unfalls geworden waren. An der oft sehr belebten Kreuzung treffen sechs Straßen aufeinander, die unter anderem Richtung Flughafen führen. Geschäfte und Restaurants reihen sich aneinander. Das Auto schleuderte vor einem Bäcker in die Menschengruppe.

Auch fast zwei Stunden nach dem Unfall stand das eine Autowrack noch auf der Kreuzung, während das andere auf der Seite auf dem Fußweg lag. Noch immer war die Kreuzung weiträumig abgesperrt. Überall lagen Trümmerteile verstreut, auf dem Bürgersteig mehrere Fahrräder.