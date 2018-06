Madrid (dpa) - Real Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Meisterschaft nach dem 2:0 (1:0) über Hercules Alicante weiter in Lauerstellung hinter Spitzenreiter FC Barcelona.

Durch den Erfolg verkürzte der Tabellen-Zweite mit den Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira den Rückstand auf Barcelona zumindest bis zum Sonntagabend auf vier Punkte. Der Titelverteidiger spielt dann beim FC Sevilla.

Der Franzose Karim Benzema sorgte in der 24. und 56. Minute mit seinen Saisontoren acht und neun für den Real-Sieg. Zehn Minuten vor seiner Auswechslung in der 80. Minute verpasste Özil per Freistoß das 3:0. Auch der zur letzten halben Stunde eingewechselte Khedira hätte noch den dritten Treffer für die überlegenen Gastgeber erzielen können. Sein Nachschuss ging jedoch am Tor vorbei. Beim Tabellen-Vorletzten aus Alicante durfte in den letzten 20 Minuten Ex-Bundesligaprofi Nelson Valdez auf das Feld.